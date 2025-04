Jak radzić sobie ze stresem przed maturą? 10 skutecznych technik

Stres przed maturą to norma, ale można go oswoić. Nie chodzi o to, by całkowicie go wyeliminować, ale by nauczyć się nim zarządzać. Regularna nauka, odpoczynek, techniki relaksacyjne i wsparcie otoczenia mogą sprawić, że nawet największy egzamin nie będzie tak straszny, jak się wydaje. Oto 10 sprawdzonych technik wspieranych przez psychologów i naukowców.

1. Przestań uczyć się na siłę w ostatniej chwili. Uczenie się na ostatni moment nie sprawdza się u wszystkich. Jak podkreślają specjaliści to systematyczność wspiera pamięć i koncentrację. Działaj strategicznie, a nie impulsywnie.

2. Planuj bloki nauki i nagradzaj się. Ucz się w rytmie: np. 45 minut nauki + 10 minut przerwy. Po skończonym bloku zrób sobie przyjemność: krótki spacer, telefon do przyjaciela albo odcinek serialu.

3. Ruch to nie luksus, to konieczność. Eksperci wskazuję też że to właśnie, ruch redukuje napięcie. Spacer, joga czy lekkie rozciąganie wystarczy, by organizm się wyciszył i dotlenił.

4. Wysypiaj się i jedz zdrowo. Sen, nawodnienie i odżywianie to podstawa. Bez nich mózg działa jak komputer z przepięciem. Uczyć się można efektywnie tylko wtedy, gdy ciało działa prawidłowo.

5. Powtarzaj aktywnie, a nie pasywnie. Zamiast czytać notatki po raz dziesiąty, zadaj sobie pytanie: "Co pamiętam?". Rób testy, mapy myśli, ucz innych, stosuj mnemotechniki.

6. Praktykuj medytację uważności (mindfulness). To proste: usiądź, skup się na oddechu i obserwuj swoje myśli bez oceniania. Mindfulness obniża poziom kortyzolu i poprawia koncentrację.

7. Techniki oddechowe to szybsza ulga. Wypróbuj metodę 4-7-8: wdech przez 4 sekundy, zatrzymaj oddech na 7, wydech przez 8. Powtórz kilka razy i obserwuj, jak napięcie opada.

8. Relaksacja mięśniowa Jacobsona. Napnij i rozlużnij kolejne partie ciała. Ręce, twarz, barki, nogi. Tę metodę można łatwo zastosować w domu przed snem czy nauką.

9. Wizualizuj sukces. Wyobraź sobie, jak spokojnie siedzisz na egzaminie i z sukcesem piszesz lub odpowiadasz na pytania. Taki trening mentalny wzmacnia pewność siebie.

10. Porozmawiaj z kimś, komu ufasz. Nie kumuluj stresu w sobie. Rozmowa z bliską osobą, nauczycielem, przyjacielem czy psychologiem może pomóc spojrzeć na sprawy z innej perspektywy i odreagować napięcie.