Matura 2024 wystartuje 7 maja i potrwa do 25 maja. Część pisemną przewidziano na okres od 7 do 24 maja, natomiast egzaminy ustne odbędą się między 11 a 16 maja oraz w dniach 20-25 maja.

Na co maturzyści powinni zwracać szczególną uwagę?

Na pewno i do tego zachęcamy, bo też widzimy z naszych testów diagnostycznych, że mamy grupę młodzieży, która niezbyt dokładnie czyta polecenia. Wiem, że to może brzmi nieco trywialnie, dla wielu osób jest to oczywistą oczywistością, natomiast widzimy, że część młodzieży rozwiązując zadania egzaminacyjne, niedokładnie czyta polecenia - powiedział w rozmowie z Dziennik.pl dyrektor CKE dr Marcin Smolik.

To znaczy tak, jakby rzuca na nie okiem, szybko przez nie przechodzi, skupia się często na jednym elemencie, nie włączając do swojej odpowiedzi kolejnego elementu, który również w poleceniu był wymieniony. Więc jedna z takich rad to dokładne czytanie poleceń - podkreślił dr Smolik.

Matura 2024. Szczegółowy harmonogram matur pisemnych

Zgodnie z harmonogramem CKE, pisemne matury 2024 odbywać się będą:

7 maja - g. 9:00 - język polski (PP)

- g. 9:00 - (PP) 8 maja - g. 9:00 – matematyka (PP), g. 14:00 - język kaszubski (PR), język łemkowski (PR), język łaciński i kultura antyczna (PR)

- g. 9:00 – (PP), g. 14:00 - (PR), (PR), (PR) 9 maja - g. 9:00 - język angielski (PP), g. 14:00 - język francuski (PP), język hiszpański (PP), język niemiecki (PP), język rosyjski (PP), język włoski (PP)

- g. 9:00 - (PP), g. 14:00 - (PP), (PP), (PP), (PP), (PP) 10 maja - g. 9:00 - wiedza o społeczeństwie (PR), g. 14:00 - język niemiecki (PR, PD)

- g. 9:00 - (PR), g. 14:00 - (PR, PD) 13 maja - g. 9:00 - język angielski (PR, PD), g. 14:00 – filozofia (PR)

- g. 9:00 - (PR, PD), g. 14:00 – (PR) 14 maja - g. 9:00 – biologia (PR), g. 14:00 - język rosyjski (PR, PD)

- g. 9:00 – (PR), g. 14:00 - (PR, PD) 15 maja - g. 9:00 – matematyka (PR), g. 14:00 - język francuski (PR, PD)

- g. 9:00 – (PR), g. 14:00 - (PR, PD) 16 maja - g. 9:00 – chemia (PR), g. 14:00 - historia muzyki (PR)

- g. 9:00 – (PR), g. 14:00 - (PR) 17 maja - g. 9:00 – geografia (PR), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (PP)

- g. 9:00 – (PR), g. 14:00 - (PP) 20 maja - g. 9:00 - język polski (PR), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (PR)

- g. 9:00 - (PR), g. 14:00 - (PR) 21 maja - g. 9:00 – historia (PR), g. 14:00 - język hiszpański (PR, PD)

- g. 9:00 – (PR), g. 14:00 - (PR, PD) 22 maja - g. 9:00 – informatyka (PR), g. 14:00 - historia sztuki (PR)

- g. 9:00 – (PR), g. 14:00 - (PR) 23 maja - g. 9:00 – fizyka (PR), g. 14:00 - język włoski (PR, PD)

- g. 9:00 – (PR), g. 14:00 - (PR, PD) 24 maja - g. 9:00 - matematyka (PP), g. 10:35 - geografia (PR), g. 12:10 - chemia (PR), g. 13:45 - fizyka (PR), g. 15:20 - biologia (PR), g. 16:55 - historia (PR) w języku obcym.

*** PD – poziom dwujęzyczny, PR – poziom rozszerzony, PP – poziom podstawowy.

Matura 2024 - terminy dodatkowe

Przewidziane są również maturypisemne 2024 w terminie dodatkowym:

3-7 czerwca 2024,

2024, 10-14 czerwca 2024,

2024, 17 czerwca 2024.

Centralna Komisja Egzaminacyjna 9 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 20-21 sierpnia. 20 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, 21 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

Wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 10 września.

Rozmawiała Aneta Malinowska.