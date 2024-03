"Ja rozumiem z matematyki, ale sprawdzian z plastyki, tego samego dnia, to już zdecydowanie przesada" – mówi w rozmowie z Dziennik.pl, mama 12-letniej Leny. "Dwa sprawdziany dziennie - to właściwie nowa norma. W jednym z poprzednich tygodni dzieciaki miały klasówki z fizyki, matematyki, angielskiego, chemii, polskiego i historii - to wszystko były tylko sprawdziany w ciągu pięciu dni nauki" - powiedziała mama licealistki z Łodzi.