QUIZ. Znasz znaczenie młodzieżowych słów? Jeśli nie, to jesteś "dziadersem". Dla osób urodzonych przed 2000 rokiem połowa punktów będzie sukcesem
dzisiaj, 102 minut temu
Ten quiz to prawdziwe wyzwanie dla osób urodzonych przed 2000 rokiem. Sprawdź, czy znasz znaczenie tych słów. Jeśli nie, to nie dziw się, że ktoś uzna Cię za "dziadersa".
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama