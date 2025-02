Ile wynosi dofinansowanie w 2025 roku?

W 2025 roku kwoty dofinansowania wyglądają następująco:

Nauka zawodu – do 10 824 zł,

Nauka zawodu w zawodach o szczególnym zapotrzebowaniu (wskazanych przez ministra edukacji) – do 13 394 zł,

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 340 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Warto podkreślić, że dodatkowym wsparciem jest premia za efektywne kształcenie. Pracodawcy otrzymają 75 proc. kwoty po zakończeniu nauki i przystąpieniu ucznia do egzaminu, natomiast pozostałe 25 proc. zostanie wypłacone po pomyślnym zdaniu egzaminu zawodowego lub czeladniczego.

Waloryzacja dofinansowania – czy kwoty mogą się zmienić?

Nowością w ustawie jest mechanizm waloryzacji kumulatywnej. Oznacza to, że jeżeli średnioroczny wskaźnik inflacji przekroczy 105 (czyli wzrost cen wyniesie co najmniej 5 proc.), to kwoty dofinansowania zostaną automatycznie podniesione.

Na rok 2025 wartość wskaźnika inflacji wyniosła jednak 103,6 (wzrost cen o 3,6 proc.), co oznacza, że wysokość dofinansowania pozostaje bez zmian.

Minister edukacji będzie ogłaszał w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wskaźnik waloryzacji i maksymalne kwoty dofinansowania, jeśli inflacja spełni określone warunki.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Aby skorzystać z dofinansowania, pracodawca musi spełnić następujące warunki:

Zatrudniać młodocianego pracownika w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Zapewnić zgodność programu szkoleniowego z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Edukacji.

z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Edukacji. Umożliwić pracownikowi przystąpienie do egzaminu zawodowego lub czeladniczego.

lub czeladniczego. Złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie do właściwego urzędu.

Dlaczego warto szkolić młodocianych pracowników?

Dofinansowanie to tylko jeden z powodów, dla których warto inwestować w szkolenie młodych pracowników. Pracodawcy zyskują:

Wykwalifikowaną kadrę dostosowaną do specyfiki firmy,

dostosowaną do specyfiki firmy, Wsparcie finansowe na pokrycie kosztów kształcenia,

na pokrycie kosztów kształcenia, Szansę na budowanie lojalności pracownika, który zaczyna karierę w danej firmie.

Dla młodych ludzi to z kolei okazja do zdobycia zawodu, praktycznych umiejętności i wejścia na rynek pracy z doświadczeniem.