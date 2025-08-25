Moduł dotyczący edukacji medialnej ma być częścią podstawy programowej między innymi języka polskiego. MEN chce go wprowadzić w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

Zdawaliśmy sobie sprawę od dawna, że kwestie związane właśnie z mediami są bardzo ważnym elementem, który dotychczas nie ma swojego miejsca w szkole. Były tylko pilotażowe programy eksperymentalne. Natomiast w tej chwili również np. na języku polskim będzie edukacja medialna. Również elementy edukacji medialnej są właśnie w edukacji obywatelskiej, która już w tym roku szkodzi do szkół ponadpodstawowych - powiedziała Katarzyna Lubnauer. Podkreśliła, że to "zupełna nowość".

Reforma edukacji od września 2026

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej, reforma edukacji ma wejść do szkół 1 września 2026 r. wraz z zupełnie nową podstawą programową. Co się zmieni? Wprowadzona zostanie m.in. praca w grupach złożonych z uczniów w różnym wieku i zacznie obowiązywać "bardziej praktyczna podstawa programowa".

Planowana na 2026 rok reforma edukacji obejmie osiem filarów, m.in. egzaminy i wzmocnienie roli nauczycieli. Wzorem dla Polski w reformowaniu szkół mają być m.in. Walia, Irlandia i Australia.

Reforma egzaminów

Reforma obejmie także egzaminy. Większy nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności praktycznych, zmieni się także forma przeprowadzania egzaminów. Zmiany zostaną wprowadzone najwcześniej od 2031 roku.

Nad przygotowaniem reformy pracuje ponad 200 ekspertów. Proponowane zmiany są konsultowane z nauczycielami.