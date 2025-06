Rekrutacja do szkół średnich 2025/2026 Warszawa, mazowieckie

Uczniowie szkół podstawowych w województwie mazowieckim, w tym w Warszawie, będą mogli ubiegać się o miejsce w ponad 4200 liceach oraz ponad 2000 technikach i szkołach branżowych. Rekrutacja zasadnicza potrwa od 16 maja do 22 lipca 2025, natomiast rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniach 23–28 lipca 2025.

Kluczowe terminy rekrutacji do szkół średnich 2025/2026 – Warszawa i Mazowsze

Dla pełnego obrazu rekrutacji zamieszczamy wszystkie terminy - także te majowe i czerwcowe, które już się zakończyły.

16 maja – 28 maja 2025 (do godz. 15:00) – składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych.

do 19 maja 2025 – ogłoszenie terminów sprawdzianów i prób sprawnościowych w klasach specjalnych.

29 maja – 12 czerwca 2025 – sprawdziany językowe, uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej.

do 16 czerwca 2025 – publikacja wyników sprawdzianów (II termin do 3 lipca).

4 – 8 lipca 2025 (do godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o świadectwo i wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana wniosku - ustawienie szkół, zmiana szkoły pierwszego wyboru, dodanie szkół.

Ile szkół można wybrać? – różnice Mazowsze vs Warszawa

W województwie mazowieckim standardowo można składać wnioski do maksymalnie trzech publicznych szkół , chyba że organ prowadzący postanowi inaczej. .

standardowo można składać wnioski , chyba że organ prowadzący postanowi inaczej. . W Warszawie – dzięki uchwale m.st. Warszawy – kandydat może aplikować do dowolnej liczby publicznych szkół ponadpodstawowych.

Zasady rekrutacji do szkół średnich 2025/2026 – punktacja i dokumenty

Punkty przyznawane są za:

egzamin ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów ,

– maksymalnie , oceny z wybranych przedmiotów – również do 100 punktów ,

– również do , osiągnięcia szkolne np. konkursy - od 1 do 10 punktów, wolontariat - 3 punkty.

Punktacja za oceny na świadectwie:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry – 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający – 2 pkt

Punkty są zliczane z języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów wskazanych przez szkołę w opisie klasy.

Rekrutacja uzupełniająca w Warszawie – kiedy i dla kogo?

Uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci w pierwszym etapie, będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Szkoły średnie w Warszawie i na Mazowszu ogłoszą listę wolnych miejsc do 23 lipca 2025, a rekrutacja uzupełniająca potrwa od 23 do 28 lipca 2025. To szansa dla tych, którzy nie dostali się do żadnej z wybranych wcześniej szkół lub zdecydowali się na zmianę decyzji.

Co warto wiedzieć o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2025/2026?

Wniosek składa się elektronicznie , ale musi być potwierdzony podpisem rodzica lub opiekuna.

, ale musi być potwierdzony podpisem rodzica lub opiekuna. Niektóre klasy (dwujęzyczne, sportowe, wojskowe) wymagają dodatkowych testów – warto sprawdzić ich terminy wcześniej.

(dwujęzyczne, sportowe, wojskowe) – warto sprawdzić ich terminy wcześniej. Wyniki egzaminu ósmoklasisty i świadectwo trzeba dostarczyć osobiście między 4 a 8 lipca 2025 .

i świadectwo trzeba dostarczyć osobiście . Wszystkie dokumenty należy złożyć w terminie – spóźnienia mogą przekreślić szansę na przyjęcie.

