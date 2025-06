ZNP, który we wtorek ogłosił pogotowie protestacyjne, domaga się m.in. podwyżek o 10 proc. od 1 września 2025 r. i uchwalenia przez Sejm obywatelskiego projektu nowelizacji Karty nauczyciela, zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia nauczycieli powiązana została z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, tak by nowelizacja weszła w życie od 1 stycznia 2026 r.

O to, jakie są szanse realizację postulatu w sprawie wskazanej podwyżki, zapytano Nowacką podczas konferencji prasowej w Rawie Mazowieckiej zorganizowanej wspólnie z ministrami spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem i infrastruktury Dariuszem Klimczakiem.

Podwyżki dla nauczycieli: o 30 proc.

Ministerstwo uważa, że nauczyciele powinni zarabiać jak najwięcej, stąd też zwróciłam się do ministra finansów z prośbą o uwzględnienie postulatów nauczycielskich – odparła Nowacka. Dodała jednocześnie, że "wszyscy doskonale wiemy, w jakiej sytuacji budżetowej w tej chwili jest państwo, jakie mamy problemy, by odbudować Polskę po PiS". Zwróciła uwagę, że od 1 stycznia 2024 r. nauczyciele otrzymali podwyżki o 30 lub 33 proc.

Reklama

W tym roku podwyżki pięcioprocentowe, trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów. Trzyprocentowa podwyżka jest pewnością, bo wynagrodzenia muszą stale rosnąć – dodała. Powiedziała też, że ma "wielką prośbę do Sejmu o wspólne, sprawne procedowanie projektu obywatelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jestem przekonana, że od 2027 r., kiedy projekt obywatelski będzie mógł wejść w życie, zarobki nauczycieli będą rosły – dodała.

Reklama

Co z nowelizacją Karty nauczyciela?

W ostatnich kilku miesiącach prezes ZNP wielokrotnie wskazywał na opieszałość w pracach Sejmu nad przygotowanym przez związek obywatelskim projektem nowelizacji Karty nauczyciela, wniesionym do Sejmu w listopadzie 2021 r. Pierwsze czytanie projektu przeprowadzone zostało już w lutym 2022 r. Następnie trafił do komisji, gdzie dalszych prac jednak nie prowadzono.

Ponowne pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie 25 stycznia 2024 r., po czym projekt trafił do podkomisji sejmowej. Do tej pory odbyły się trzy jej posiedzenia. W listopadzie podczas jej pierwszego posiedzenia wybrano prezydium. Na drugim, w grudniu, posłowie omówili harmonogram prac. Podkomisja musi zakończyć jego procedowanie, by zajęła się nim Komisja Edukacji i Nauki. Z informacji zamieszczonych na stronie Sejmu wynika jednak, że "w najbliższym czasie nie są planowane posiedzenia podkomisji".

Obietnice Donalda Tuska

Związkowcy wielokrotnie przypominali, że w listopadzie 2024 r. podczas 43. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP premier zobowiązał się do przyspieszenia prac nad tym projektem. Nie będzie już zwłoki– zapewnił wówczas Donald Tusk. Pod koniec kwietnia br. związkowcy zaapelowali do premiera, by "rząd na poważnie zajął się płacami nauczycieli".

W tej sprawie nie dzieje się nic – stwierdził prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji 10 czerwca. Za powiązaniem wysokości wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem opowiadają się też dwa pozostałe związki zawodowe działające w oświacie: Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" oraz Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata".