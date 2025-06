W ankiecie wzięło udział 146 dyrektorów niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ich zdaniem największe problemy oświaty to:

chaotyczne zmiany przepisów,

rosnąca biurokracja,

niski prestiż zawodu nauczyciela.

Tylko 7,5 proc. respondentów spodziewa się, że sytuacja oświaty poprawi się w kolejnych miesiącach. Dominuje pogląd, że w najbliższych miesiącach sytuacja w oświacie nie ulegnie zmianie (56,8 proc.). Co czwarty badany (26,7 proc.) spodziewa się jednak pogorszenia sytuacji.

Zaniepokojeni działaniami samorządów

Swoje przewidywania respondenci uzasadniali m.in. brakiem spójnej, przemyślanej wizji zmian oraz ignorowaniem opinii ekspertów – w tym praktyków. Zwrócili także uwagę na zaniepokojenie rodziców i nauczycieli postulatami samorządów, dotyczącymi zmian w funkcjonowaniu i finansowaniu niepublicznej oświaty.

Reklama

Polska oświata od lat mierzy się z poważnymi wyzwaniami. Aby im sprostać, musimy zadać sobie fundamentalne pytania o funkcje szkoły we współczesnym świecie i rolę państwa w zapewnieniu obywatelom wartościowej edukacji. W tym procesie nie może zabraknąć namysłu nad korzyściami, jakie płyną ze społecznego zaangażowania w sprawy oświaty, zwłaszcza innowacyjnością i dostępem do zróżnicowanej oferty edukacyjnej. Mam nadzieję, że świadomość tych korzyści skłoni władze samorządowe i państwowe do docenienia i wspierania oddolnych, niepublicznych inicjatyw w edukacji, nie zaś do ich ograniczania – mówi Bartosz Tymiński, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Największe wyzwania w szkołach

Reklama

Ankietowani dyrektorzy wskazali kluczowe wyzwania w swojej pracy. Najważniejsze okazało się dbanie o stabilną sytuację kadrową (66,4 proc.) i budżetową (63,7 proc.). Przybyło dyrektorów, dla których priorytetem jest reagowanie na zmiany w prawie, mające wpływ na pracę szkoły (37,7 proc.).

Zdaniem większości dyrektorów szkół niepublicznych, kondycja ich placówek jest raczej dobra (52,1 proc.) lub zdecydowanie dobra (15,8 proc.). Prawie co czwarty uczestnik badania (22,6 proc.) ocenia, że nie jest ona ani dobra, ani zła. Ankietowani najczęściej twierdzą, że przez ostatni rok sytuacja ich szkół nie uległa zmianie (49,3proc).

Badanie pt. "Barometr Edukacji Niepublicznej” zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 11-16 czerwca 2025 r. W ankiecie skierowanej do dyrektorów szkół niepublicznych wzięło udział 146 dyrektorów niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.