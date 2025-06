Jowisz wchodzi do Raka. 4 znaki zodiaku mają szansę na miłość i pieniądze

Wielki ingres Jowisza już dziś. W poniedziałek 9 czerwca 2025 roku o godzinie 23.01 planeta szczęścia, rozwoju i ekspansji wchodzi do znaku Raka, gdzie pozostanie aż do 30 czerwca 2026 roku. To jedno z najważniejszych wydarzeń astrologicznych roku – zwłaszcza dla tych, którzy czekają na przełom w życiu osobistym lub finansowym.