Merkury wchodzi do Byka. Te 6 znaków może liczyć na pieniądze i dobre umowy

W sobotę 10 maja 2025 roku, o godzinie 14.14, Merkury opuści znak Barana i wejdzie do stabilnego, rzeczowego Byka. To astrologiczne wydarzenie może przynieść realne korzyści – zwłaszcza w obszarze finansów, umów i komunikacji. Dla wielu osób to idealny moment na inwestycje, negocjacje i konkretne decyzje zawodowe.