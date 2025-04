Merkury wchodzi do Barana. Te cztery znaki czeka przypływ pieniędzy i miłości

W środę16 kwietnia 2025 roku o godz. 08.24, Merkury przechodzi do ognistego Barana. To astrologiczne wydarzenie przynosi ze sobą zupełnie inną energię: szybsze decyzje, większą odwagę w komunikacji i impuls do działania. Ale to nie wszystko – dla czterech znaków zodiaku ten układ może oznaczać prawdziwy przełom w sprawach sercowych i finansowych.