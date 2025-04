Wenus aktualnie przebywa w Rybach – znaku marzeń, intuicji i emocjonalnej głębi. W retrogradacji była od kilku tygodni, cofając nas w przeszłość: do starych miłości, niezamkniętych spraw sercowych i niezdecydowanych inwestycji. Ten czas skłaniał do refleksji, ale też mógł przynieść frustrację. Teraz to się zmienia.

Co oznacza koniec retrogradacji Wenus?

Kiedy Wenus rusza naprzód, wracamy do działania. Decyzje przychodzą łatwiej, uczucia się klarują, a relacje zyskują nową dynamikę. Jeśli coś było w zawieszeniu – uczuciowo lub finansowo – teraz może ruszyć z miejsca. Pojawia się gotowość, by zakończyć stare schematy i otworzyć się na nowe możliwości.

Reklama

To dobry moment, by:

zakończyć toksyczne relacje i stworzyć przestrzeń dla zdrowszych połączeń,

i stworzyć przestrzeń dla zdrowszych połączeń, zainwestować w siebie lub ruszyć z projektem, który długo czekał,

odważnie wyrazić uczucia, nawet jeśli wcześniej brakowało odwagi.

Wenus wychodzi z retrogradacji. Kto najbardziej skorzysta?

Horoskop - Wenus w ruchu prostym dla każdego znaku

Baran – Czas zakończyć to, co Cię spowalnia. Odważna decyzja w relacjach może odmienić wszystko.

Byk – Twoje serce i portfel znów idą w parze. Postaw na wartość, nie ilość.

Bliźnięta – Klarowność w uczuciach i finansach. Komunikuj wprost – zyskasz więcej.

Rak – Przełomy w miłości. Stare rany się goją, a nowe uczucia mają szansę zakwitnąć.

Lew – Zadbaj o to, co daje Ci radość. Relacje, które Cię nie karmią, odpuszczaj.

Panna – Stabilizacja w związkach i finansach. Dobrze zainwestowany czas teraz zacznie się zwracać.

Waga – Wenus daje Ci wiatr w żagle. Będziesz błyszczeć, zarówno w miłości, jak i zawodowo.

Skorpion – Emocje przestają szarpać. Masz szansę budować głęboko i prawdziwie.

Strzelec – Ruch do przodu w uczuciach i finansach, ale najpierw uporządkuj chaos.

Reklama

Koziorożec – Sprawy sercowe wymagają konkretów. Wenus pomoże Ci mówić jasno i działać skutecznie.

Wodnik – Czas przestać uciekać od bliskości. Pojawi się ktoś, kto pokaże Ci nową jakość relacji.

Ryby – To Twoje niebo. Wenus w Twoim znaku i w ruchu prostym daje Ci magnetyzm i szansę na piękny początek.