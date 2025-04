Ten tranzyt to czas szybkich decyzji, mocnych słów i działania bez zbędnej zwłoki. Merkury w Baranie mówi: nie czekaj – działaj. Pomaga podejmować ryzyko, wychodzić z inicjatywą i trafiać prosto do celu. Jeśli masz coś do załatwienia, podpisać kontrakt, ruszyć z projektem albo zawalczyć o podwyżkę – to dobry moment.

Merkury wraca do Barana. Te cztery znaki dostaną prezent od losu

Baran

Merkury w twoim znaku to jasny sygnał: ruszaj z tym, co od dawna chodziło ci po głowie. Negocjacje, pomysły, rozmowy z szefem – teraz twoje słowo ma moc. Masz też szansę na niespodziewany zastrzyk gotówki lub dobrą propozycję współpracy.

Lew

Twoje ambicje znów rosną – i dobrze. To świetny czas na ruch w interesach, inwestycje i pokazanie się światu z najlepszej strony. Merkury w Baranie ci sprzyja: wygrywasz szybkością reakcji i pewnością siebie. Pieniądze mogą przyjść szybciej, niż myślisz.

Strzelec

Dobre wiadomości, umowy, podróże, które się opłacają – to wszystko masz teraz w zasięgu ręki. Merkury w bratnim znaku ognia dodaje ci odwagi, by zrobić krok dalej. A to może oznaczać awans, nową współpracę albo wejście w nowy projekt, który się opłaci.

Bliźnięta

Jako znak rządzony przez Merkurego, zawsze czujesz jego ruchy. Teraz – w Baranie – odzyskujesz tempo i jasność myślenia. To świetny moment na uporządkowanie spraw finansowych, negocjowanie umów albo szybki deal, który przyniesie konkretny zysk.