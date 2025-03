Merkury, planeta komunikacji, handlu i negocjacji, 16 kwietnia 2025 roku wejdzie ponownie, po okresie retrogradacji i cofnięciu się do Ryb, do dynamicznego i pełnego energii znaku Barana. To moment, który może przynieść nowe możliwości zawodowe, korzystne kontrakty i przypływ gotówki dla niektórych znaków zodiaku. Sprawdź, czy jesteś w gronie szczęśliwców.