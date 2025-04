Astrologicznie pełnia Księżyca w Wadze akcentuje tematy związane z relacjami, równowagą między "ja" i "my", a także potrzebą sprawiedliwości i pokoju. To czas, w którym wiele osób może poczuć silną potrzebę zrobienia porządków w sferze emocjonalnej – zarówno wewnętrznie, jak i w kontaktach z innymi. Równocześnie może wzrosnąć napięcie: to, co do tej pory było ignorowane lub zamiatane pod dywan, teraz może wyjść na światło dzienne. Warto dać sobie przestrzeń na refleksję i unikać impulsywnych reakcji.

Pełnia Księżyca już 13 kwietnia 2025

Co warto zrobić podczas tej pełni?

Przejrzeć swoje relacje – czy są zbalansowane? Czy dajesz i dostajesz tyle samo?

Wypisać rzeczy, które warto zakończyć lub uzdrowić.

Spędzić chwilę sam na sam tylko ze sobą – z własnymi myślami.

Horoskop na pełnię w Wadze – 13 kwietnia 2025

Baran. Pełnia może ujawnić napięcia w związkach. Nie uciekaj przed rozmową – szczerość teraz się opłaci.

Byk. Skup się na codziennych nawykach i zdrowiu. Małe zmiany mogą teraz przynieść wielkie efekty.

Bliźnięta. Czas na radość, ale i refleksję nad tym, co naprawdę daje Ci spełnienie. Słuchaj serca.

Rak. Wewnętrzna równowaga zaczyna się w domu. Zadbaj o atmosferę i bliskich – to teraz Twoje źródło siły.

Lew. Słowa mają moc – zwłaszcza teraz. Mów, co czujesz, ale z wyczuciem. Możesz coś naprawić lub zbudować na nowo.

Panna. Finanse, poczucie bezpieczeństwa, granice – to główne tematy. Sprawdź, czy nie rozdajesz siebie za bardzo.

Waga. To Twoja pełnia – wyjątkowo silna i transformująca. Zdejmij maskę, pokaż, kim jesteś. Czas na autentyczność.

Skorpion. Cofnij się o krok, zanim ruszysz dalej. Intuicja jest Twoim sprzymierzeńcem. Wsłuchaj się w ciszę.

Strzelec. Kto jest w Twoim kręgu? To moment, by odciać relacje, które już nie wspierają Twojej drogi.

Koziorożec. Zastanów się nad swoim miejscem w pracy lub społeczeństwie. Może czas zrobić krok, który odkładałeś?

Wodnik. Poszerz horyzonty – dosłownie lub symbolicznie. Wiedza, podróż, rozmowa – coś może zmienić perspektywę.

Ryby. Emocje mogą się przelać. Zamiast się bać – pozwól im płynąć. To czas oczyszczenia i ulgi.