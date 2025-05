Merkury wszedł do Bliźniąt. 4 znaki zodiaku odzyskają moc i ruszą jak rakieta

W poniedziałek 26 maja 2025 roku o godzinie 02.59 Merkury zmienił znak i wszedł do Bliźniąt. To astronomiczne wydarzenie to nie tylko kolejna pozycja na astrologicznej mapie – to impuls, który uruchamia nową falę myślenia, komunikacji i szybkich decyzji. Dla niektórych znaków to moment, w którym wszystko zacznie iść szybciej, sprawniej i… z efektem wow