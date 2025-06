Zwolnienia lekarskie: Czy choroba obniża ocenę?

Rzecznik Praw Dziecka odniosła się do dwóch projektów rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej, które dotyczą podstawy programowej dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Choć w obu projektach podkreślono konieczność dostosowania aktywności fizycznej do indywidualnych potrzeb uczniów, RPD zwróciła uwagę, że nowe przepisy powinny wyraźnie akcentować potrzebę umożliwienia zwolnienia z zajęć uczniom zgłaszającym dolegliwości zdrowotne.

Jak podaje samorzad.pap.pl, Monika Horna-Cieślak napisała: "Przytoczona wytyczna dotycząca uwzględniania przy ocenie systematyczności udziału w zajęciach jest czasami interpretowana w ten sposób, że brak udziału ucznia w ćwiczeniach na zajęciach wychowania fizycznego z powodu dolegliwości zdrowotnych negatywnie wpływa na ustalaną ocenę klasyfikacyjną z wychowania fizycznego". Ta praktyka, zdaniem RPD, prowadzi do sytuacji, gdy dzieci faktycznie niezdolne do ćwiczeń nadal biorą udział w zajęciach, narażając swoje zdrowie.

Testy sprawnościowe: Obowiązkowe czy dobrowolne?

Wątpliwości RPD wzbudziły również testy sprawnościowe, które nowa podstawa programowa przewiduje dla klas I-III szkół podstawowych (analogicznie do klas IV-VIII). Testy te mają pomóc w planowaniu ćwiczeń, ale zdaniem Horny-Cieślak, z przepisów prawa nie wynika wprost, że uczniowie mają obowiązek w nich uczestniczyć.

"Zdaniem RPD (...) nie niweluje to ryzyka związanego z dyskryminacją uczniów o mniejszej sprawności ruchowej i może stać się przyczyną niechęci do podejmowania aktywności fizycznej" – czytamy w komunikacie RPD. Rzecznik zaproponowała, by w ramach podstawy programowej wskazać na dobrowolność udziału w testach. Podkreśla, że "istotne znaczenie w promowaniu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży mają bowiem nie testy i wyniki czy osiągane rezultaty, ale wskazywanie, że aktywność ruchowa może być podejmowana w różnorodny sposób".

Nowa podstawa WF od września 2025. Zespół ekspertów pracował nad zmianami

Nowa podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne ma obowiązywać od roku szkolnego 2025/2026 we wszystkich typach szkół. Zmiany w podstawie programowej WF zapowiedziano we wrześniu 2024 roku, po tym, jak ministra edukacji Barbara Nowacka i minister sportu i turystyki Sławomir Nitras przedstawili wyniki badań, które pokazały pogorszenie umiejętności ruchowych uczniów w porównaniu do lat wcześniejszych. W skład zespołu opracowującego nową podstawę programową wychowania fizycznego weszli nauczyciele WF-u, trenerzy i utytułowani sportowcy. Jednak uwagi RPD jasno wskazują, że pewne aspekty wymagają dalszego dopracowania.