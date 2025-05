Zwiększenia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 60 tysięcy złotych rocznie oraz zwiększenia limitu pierwszego progu podatkowego z kwoty 120 tys zł. do kwoty 160 tys zł - domaga się "pilnie" oświatowa "Solidarność". Związkowcy napisali w tej sprawie apel do premiera Donalda Tuska.