Poseł KO Mateusz Bochenek napisał do Ministerstwa Edukacji o "rażącej niesprawiedliwości" dotyczącej nauczycieli. Chodzi o dodatek za trudne warunki pracy. Nie otrzymują go pedagodzy prowadzący zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju. Brak tych dodatków dla nich może ich zniechęcić do podejmowania pracy w tym zawodzie - przekonuje poseł.