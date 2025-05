Od 1 września 2025 r. do szkół wchodzi nowy, nieobowiązkowy przedmiot szkolny - edukacja zdrowotna. Zastąpi on wychowanie do życia w rodzinie. Rodzic, który nie chce, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z nowego przedmiotu, będzie musiał złożyć do 25 września pisemną rezygnację.

"Polska odbiega na niekorzyść od średniej w Unii Europejskiej"

O nowym przedmiocie rozmawiali uczestnicy konferencji KRAUM "Edukacja zdrowotna, medyczna i humanizacja we współczesnym kształceniu kadr medycznych”, zorganizowanej na Uniwersytecie Medycznym we WrocławiuDługość życia oraz liczba zgonów możliwych do uniknięcia przez działania profilaktyczne to wskaźniki, w których Polska odbiega na niekorzyść od średniej w Unii Europejskiej – powiedziała przewodnicząca senackiej komisji zdrowia, dr Beata Małecka-Libera.

Dodała, że wiele mówi się o tym, że brakuje u nas kadry medycznej, ale jednocześnie kształcimy całą grupę ludzi, których dotychczas ścieżka kariery nie jest w pełni wykorzystana. Są to absolwenci zdrowia publicznego, którzy mają wszelkie kompetencje do tego, by pełnić rolę koordynatorów i edukatorów w systemie.

Apel do rodziców ws. edukacji zdrowotnej

Dr. hab. Łukasz Rypicz. podkreślił, że "edukacja zdrowotna to wiedza, a wiedza to bezpieczeństwo". Żałujemy, że ten ważny przedmiot wchodzi do szkół w formie fakultatywnej. Jako społeczność akademicka apelujemy do rodziców, by pozwolili dzieciom uczestniczyć w tych zajęciach. Wiemy, że przyniesie to prawdziwe korzyści. Jednym z przykładów jest Szwecja, gdzie wprowadzono edukację zdrowotną do programu nauczania wiele lat temu i są tego efekty – znacznie zdrowsze społeczeństwo.

Edukacja zdrowotna. Nowy przedmiot w szkole

Zasady organizowania zajęć z edukacji zdrowotnej w publicznych szkołach podstawowych będą realizowane w klasach IV-VIII w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia zajęcia będą realizowane w wymiarze jednej godziny tygodniowo w klasach I i II albo w klasach II i III, albo w klasach I i III (łącznie dwie godziny w okresie nauczania).

Ważne jest to, że zajęcia z edukacji zdrowotnej nie będą podlegały ocenie, i nie będą miały wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia.