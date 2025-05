Pełnia w Skorpionie to pełnia konfrontacji. Skorpion rzuca światło na to, co ukryte – sekrety, emocje, namiętności i toksyczne wzorce. Może przynieść nagłe olśnienia, emocjonalne oczyszczenie, a nawet zakończenia relacji lub sytuacji, które już nam nie służą. Jest to moment, w którym warto zejść pod powierzchnię i odważyć się zobaczyć prawdę.

Pełnia Księżyca w maju 2025. Kiedy wypada? Co nam przyniesie? Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku

Baran. Czas zajrzeć w głąb swoich motywacji. Jeśli coś cię frustruje, zadaj sobie pytanie: Dlaczego mnie to tak rusza?. Możesz odkryć coś, co zmieni sposób, w jaki działasz.

Byk. Relacje – to słowo klucz. Pełnia może obnażyć napięcia z partnerem lub bliską osobą. Uczciwa rozmowa może boleć, ale oczyści atmosferę.

Bliźnięta. Zadbaj o ciało i rutynę dnia codziennego. Możesz uświadomić sobie, że zaniedbujesz zdrowie lub przeciążasz się obowiązkami. Ustal nowe granice.

Rak. Szykuj się na emocjonalny rollercoaster. Sprawy sercowe wychodzą na pierwszy plan. Możesz poczuć silną potrzebę bliskości albo... chęć odcięcia się od kogoś.

Lew. Dom i rodzina – to tutaj Skorpion rzuci światło. Możliwe napięcia w relacjach rodzinnych, ale też głębokie przemyślenia, co naprawdę daje ci poczucie bezpieczeństwa.

Panna. Uważaj na słowa. Pełnia może przynieść wybuchowe rozmowy lub nieporozumienia. Ale to też szansa, by powiedzieć coś, co długo nosiłeś w sobie.

Waga. Twoje poczucie wartości i finanse mogą teraz przejść próbę. Czy jesteś uczciwy wobec siebie w kwestii pieniędzy? Czy wiesz, ile naprawdę jesteś wart?

Skorpion. To twoja pełnia. Możesz poczuć ogromny przypływ emocji. Dla niektórych Skorpionów to moment symbolicznego odrodzenia – jak Feniks z popiołów.

Strzelec. Twoja intuicja działa na najwyższych obrotach. Zwracaj uwagę na sny i przeczucia. To też dobry moment na odpuszczenie dawnych uraz.

Koziorożec. Sprawy towarzyskie i grupowe mogą cię zaskoczyć. Może ktoś z twojego otoczenia nie gra fair? Albo odkryjesz, kto naprawdę cię wspiera.

Wodnik. Uwaga na karierę – to dobry czas na decyzje zawodowe, ale też możliwe napięcia z przełożonymi. Zastanów się, czy jesteś na właściwej ścieżce.

Ryby. Masz szansę spojrzeć szerzej. Pełnia może obudzić w tobie chęć nauki, podróży lub zmiany poglądów. Daj sobie przestrzeń na rozwój.

Jak wykorzystać majową pełnię w Skorpionie?