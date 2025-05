Pełnia w Skorpionie nie należy do lekkich. Ten znak wyciąga na powierzchnię to, co głęboko ukryte – emocje, sekrety, pragnienia, a czasem i konflikty. Ale właśnie dlatego może okazać się wyjątkowo uzdrawiająca i transformująca. Kto najbardziej na niej skorzysta?

Pełnia Księżyca w maju 2025. Te 4 znaki mogą liczyć na szczęście

Skorpion – czas na odrodzenie

To Twoja pełnia – i czujesz to całym sobą. Choć możesz być nieco przeciążony emocjami, to właśnie teraz masz szansę zamknąć stary rozdział i ruszyć do przodu z nową energią. Wszechświat stoi za Tobą, więc jeśli chcesz coś zmienić – działaj. Spodziewaj się silnych przeczuć i olśnień.

Rak – uczucia w centrum

Pełnia w Skorpionie przynosi Ci emocjonalną bliskość, szczerość i... szansę na prawdziwą miłość lub głębokie porozumienie z bliską osobą. To dobry moment, żeby odpuścić przeszłość i zrobić miejsce na coś nowego. Ważne rozmowy i piękne chwile są na wyciągnięcie ręki.

Panna – nagła szansa zawodowa

Możesz dostać propozycję, na którą czekałeś od dawna – nowy projekt, awans albo inspirację, która zmieni Twoją codzienność. Pełnia w Skorpionie aktywuje u Ciebie sferę komunikacji i planów. Zaufaj swojej intuicji i nie bój się wyjść przed szereg.

Ryby – uzdrowienie i spokój

To pełnia, która przynosi Ci wewnętrzny spokój. Po ostatnich zawirowaniach wreszcie znajdziesz odpowiedzi na pytania, które Cię dręczyły. Możesz podjąć ważną decyzję lub otrzymać znak, że jesteś na dobrej drodze. Zadbaj o siebie i zrób przestrzeń na szczęście.

Co możesz zrobić podczas pełni w Skorpionie?