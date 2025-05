Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak oraz Jan Gawroński, ekspert i społeczny zastępca RPD, zwrócili się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z apelem o zakazanie stosowania przez szkoły punktowej oceny zachowania. Ich zdaniem ten system jest wadliwy i narusza prawa uczniów oraz kompetencje wychowawców.

Monika Horna-Cieślak w swoim wystąpieniu do resortu edukacji argumentuje, że punktowy system oceniania zachowania pozbawia wychowawcę rzeczywistej możliwości ustalenia klasyfikacyjnej oceny. Ocena wynika bowiem z sumy punktów, a rola wychowawcy sprowadza się jedynie do ich zliczania. "W ostatecznym rozrachunku wychowawca wcale nie ustala klasyfikacyjnej oceny zachowania, gdyż ta wynika z punktów zgromadzonych przez ucznia. Rola wychowawcy sprowadza się wyłącznie do ustalenia liczby punktów, a następnie odczytania, jaką ocenę określone w statucie szkoły kryteria przypisują do tej liczby punktów." - napisała RPD.

System punktowy narusza prawa uczniów

Rzeczniczka Praw Dziecka dodaje, że punktowe systemy oceny zachowania często naruszają prawo ucznia do wyrażenia opinii o ocenie. Mogą również dyskryminować uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla których przewidziane są oceny opisowe. RPD zwraca też uwagę na sygnały o uznaniowości i nieprawidłowościach w stosowaniu kryteriów opartych na punktach.

Ekspert RPD: System szkodzi uczniom ze specjalnymi potrzebami

Jan Gawroński, ekspert - społeczny zastępca RPD, przyłącza się do apelu o zniesienie punktacji. Podkreśla, że ten system negatywnie odbija się na uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, takimi jak osoby w spektrum autyzmu, z ADHD czy Zespołem Tourette’a. Często obniża się im ocenę zachowania z powodu braku zrozumienia ich odmienności. "W większości szkół i placówek oświatowych my młodzi często spotykamy się z niegodnymi praktykami określonymi w statutach szkół w odniesieniu do kryteriów oceniania zachowania, które są niezgodne z Konwencją o Prawach Dziecka i Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych" - napisał Jan Gawroński.

Apel o zmianę przepisów

Monika Horna-Cieślak i Jan Gawroński wyrazili gotowość do spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby przedstawić argumenty za wprowadzeniem zmian w przepisach dotyczących oceniania zachowania.