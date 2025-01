Chodzi o wielką zmianę, która potrzebna jest całemu naszemu społeczeństwu – podkreśliła Nowacka, dodając, że "zmiany muszą się zacząć tu i teraz – i zaczynają się tu i teraz".

Polska szkoła w 2026 roku. MEN zapowiada wielką rewolucję

Reforma edukacji zapowiadana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od dłuższego czasu, ma się rozpocząć w 2026 roku. Jak zaznaczyła wiceszefowa MEN, Katarzyna Lubnauer, zmiany obejmą klasy I i IV szkół podstawowych oraz przedszkola już 1 września 2026 roku, a rok później dotrą do szkół ponadpodstawowych.1 września wejdzie do klas I i IV szkół podstawowych i do przedszkoli, a rok później do szkół ponadpodstawowych – mówiła Lubnauer.

Reklama

Powołanie rady ds. monitorowania reformy edukacji – Nowe wyzwania dla polskiego systemu oświaty

Nowacka podkreśliła, że aby reforma została właściwie przyjęta, musi być odpowiednio przygotowana, szeroko skonsultowana oraz społecznie akceptowana. Z tego powodu głównym zadaniem rady będzie przeprowadzenie rzetelnych konsultacji z nauczycielami i innymi grupami związanymi z edukacją.Nauczyciele i nauczycielki muszą mieć pewność, że jest to nasza wspólna zmiana, bardzo potrzebna w polskiej szkole – dodała.

Wicedyrektor IBE, Tomasz Gajderowicz, poinformował, że w skład nowej rady wejdą przedstawiciele nauczycieli, związków zawodowych oraz kadry kierowniczej oświaty. Będą oni odpowiedzialni za monitorowanie procesu wdrażania reformy oraz zbieranie opinii i sugestii dotyczących potrzebnych zmian.

Jak zaznaczyła Lubnauer, już w styczniu rozpoczną się prekonsultacje wśród nauczycieli we wszystkich regionach.Wspólnie z kuratoriami tworzymy sieć, która pomoże Instytutowi Badań Edukacyjnych uzyskać opinie nauczycieli na temat tego, co powinno się zmienić w ich przedmiotach, jakie rzeczy są dobre i wesprą profil absolwenta, które trzeba zmienić – powiedziała wiceszefowa MEN.

Źródło: PAP, MEDIA