Od 1 września 2025 roku w polskich szkołach pojawi się nowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Ma zastąpić dotychczasowe zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (WDŻ). Nowy przedmiot będzie nieobowiązkowy, a rodzice, którzy nie chcą, by ich dziecko brało w nim udział, muszą złożyć pisemną rezygnację do 25 września.