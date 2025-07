Na Uniwersytecie Jagiellońskim w tym roku nie było niespodzianek. Maturzyści od kilku lat wybierają przede wszystkim te same kierunki. Uczelnia podała studia z największą liczbą kandydatów na jedno miejsce:

filologia orientalna - japonistyka - 13,43 kandydatów na jedno miejsce

psychologia (W. Filozoficzny) - 13,06 kandydatów na jedno miejsce

kierunek lekarsko-dentystyczny - 12,05 kandydatów na jedno miejsce

fizjoterapia - 11,42 kandydatów na jedno miejsce

elektroradiologia - 11,10 kandydatów na jedno miejsce

ekonomia – 10,93 kandydatów na jedno miejsce

fizjoterapia - 1142 (995 dla roku 24/25).

Studia z największą liczbą zgłoszeń na UJ w roku 2025/26 to:

prawo - 1933 (1587 dla roku 24/25),

psychologia (W. Filozoficzny) - 1828 (1598 dla roku 24/25),

psychologia (WZiKS) - 1428 (1335 dla roku 24/25),

pielęgniarstwo - 1373 (775 dla roku 24/25),

kierunek lekarski - 1243 (1085 dla roku 24/25).

AGH. Najbardziej oblegane kierunki

Najpopularniejszymi kierunkami na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie są cyberbezpieczeństwo - na jedno miejsce przypada 16 chętnych i tegoroczna nowość, tworzenie przestrzeni wirtualnych i gier - blisko 10 osób na miejsce. Oblegane są także:

inżynieria i analiza danych - 9 osób na miejsce,

inżynieria mechatroniczna - 6 osób na miejsce,

informatyka stosowana -6 osób na miejsce,

inżynieria mechaniczna i materiałowa - 5 osób na miejsce.

Najpopularniejszy kierunek na KUL

Największym zainteresowaniem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim cieszył się kierunek lekarski (uruchomiony w 2023 r.), gdzie na jedno miejsce przypadło blisko 18 kandydatów. Łącznie o indeks na tym kierunku starało się 1 tys. osób. Do studiowania pielęgniarstwa było 9 chętnych na miejsce, podobnie, jak na psychologii.

Chęć studiowania na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zgłosiło 9,8 tys. osób, co oznacza ponad 6 osób na miejsce. Największą popularnością cieszyła się stomatologia, gdzie o jeden indeks walczyło blisko 14 osób. Dalej znalazła się psychologia (11 osób na miejsce) oraz kierunek lekarski (ponad 9 osób na miejsce) i fizjoterapia (także ponad 9 osób na miejsce).

Hity rekrutacji w Łodzi

Politechnika Łódzka ogłosiła wyniki rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Wśród proponowanych kierunków największą popularnością cieszył się Business Studies, na którym na jedno miejsce przypadało ponad 7 chętnych. Pozostałe hity rekrutacji to nowy kierunek Digital Management, Mechanical Engineering, Automatyka i robotyka oraz Business, Society and Technology – na każdy z nich przypadało ponad 6 kandydatów na jedno miejsce.

Psychologia znów była najpopularniejszym kierunkiem wybieranym przez przyszłych studentów podczas tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Łódzkim. O jedno miejsce na tym kierunku ubiegało się blisko 15 osób. Pozostałe hity rekrutacji to biologia kryminalistyczna – ponad 11 osób na miejsce, filologia angielska – ponad 8 osób, zarządzanie, marketing oraz stosunki międzynarodowe – ponad 7 osób.

37 kandydatów na miejsce

Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu chętnych do studiowania medycyny jest zdecydowanie więcej niż miejsc. W regionie rekord padł w filii Uniwersytetu Medycznego w Wałbrzychu, gdzie o jedno miejsce starało się 37 kandydatów. Uczelnia zamierza otworzyć też kolejną filię w Jeleniej Górze. Natomiast we Wrocławiu podobnie jak w ubiegłych latach było 13 chętnych na jedno miejsce.

Kierunek lekarski na Politechnice Wrocławskiej był również najbardziej oblegany podczas tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce starało się 22 kandydatów.

Rekord padł w Krakowie

Rekordy popularności bije Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Wydział Aktorski tej uczelni "kształci aktorów teatralnych w systemie studiów stacjonarnych, trwających 9 semestrów. W ramach programu studiów absolwenci uzyskują również wykształcenie i uprawnienia pozwalające im na podjęcie pracy w radiu, telewizji i w filmie". Na Wydział Aktorski kandyduje tym razem 1109 osób na 28 miejsc. Na jedno miejsce przypada tu więc 40 kandydatów.