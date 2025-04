Kometa C/2025 F2 (SWAN) to nowo odkryty obiekt, którzy przykuwa uwagę pasjonatów astronomii na całym świecie. Już wkrótce będzie można zobaczyć ją na niebie gołym okiem. Następna taka okazja będzie dopiero za kilkadziesiąt tysięcy lat. Sprawdź, kto i jak odkrył kometę SWAN. Dowiedz się, gdzie i kiedy będzie można zobaczyć kometę SWAN?

Kto i jak odkrył kometę SWAN?

Kometa C/2025 F2 (SWAN) jako pierwszy zauważył amator astronomii z Ukrainy Vladimir Bezugly, przeglądając zdjęcia z sondy SOHO i i jej instrumentu SWAN. Astronom amator dostrzegł nietypowy obiekt, który był widoczny na kilku kolejnych klatkach. Zgłosił swoje odkrycie do Centralnego Biura Telegramów Astronomicznych 29 marca. Po kilku dniach potwierdzono, że okrycie to rzeczywiście nowa kometa. Odkrycie potwierdziły również inne obserwatoria.

Kometa C/2025 F2 (SWAN). Co o niej wiemy?

Kometa C/2025 F2 (SWAN) to obiekt długookresowy, przybyły z obłoku Oorta. Przemierza Układ Słoneczny po ekstremalnie wydłużonej orbicie i najprawdopodobniej nie wróci w okolice Ziemi przez dziesiątki tysięcy lat- tłumaczy autor profilu "Z głową w gwiazdach" Karol Wójcicki. Już wkrótce będzie można zobaczyć kometę SWAN. Wielu amatorów astronomii liczy na niesamowity spektakl na niebie. Kiedy warto wypatrywać komety SWAN?

Gdzie i kiedy będzie można zobaczyć kometę SWAN?

Kometa SWAN w swoim najbliższym punkcie względem Słońca - tzw. peryhelium - znajdzie się 1 maja 2025 roku, przelatując w odległości zaledwie 0,333 jednostki astronomicznej od naszej gwiazdy. - To blisko. Bardzo blisko. I to właśnie ta odległość daje nadzieję na fajne widowisko. W tej chwili kometa znajduje się w gwiazdozbiorze Pegaza, ale powoli przemieszcza się w stronę Andromedy - w dniach 18-20 kwietnia pięknie będzie się prezentowała w towarzystwie galaktyki M31- pisze autor profilu "Z głową w gwiazdach".

Jak zobaczyć kometę SWAN?

Wszystko wskazuje na to, że kometa SWAN będzie widoczna gołym okiem. - Na razie jasność komety oscyluje w okolicach 7 magnitudo, czyli jest dostępna dla lornetek i aparatów z jasnym obiektywem. Ale wiele wskazuje na to, że może być lepiej. 5 kwietnia doszło do tzw. outburstu – gwałtownego rozbłysku, który spowodował szybki wzrost jasności. Jeśli ten trend się utrzyma, C/2025 F2 może osiągnąć jasność rzędu 4 magnitudo, a to już poziom, przy którym dobrze przystosowane oko zaczyna rejestrować obiekt gołym okiem - pisze Karol Wójcicki.