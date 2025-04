Mars w Lwie to ekspresja, odwaga, działanie bez zbędnych ceregieli. To czas, kiedy energia idzie w górę, a my przestajemy się wahać. Niektóre znaki odczują to wyraźnie – jakby ktoś nagle zdjął nogę z hamulca.

Co oznacza Mars w Lwie?

Mars to planeta działania, ambicji i siły przebicia. Lew to ogień, duma, charyzma i scena życia. Gdy te dwie energie się łączą, dostajemy wybuchową mieszankę – pewność siebie, zapał i gotowość do podjęcia ryzyka. To dobry moment, by pokazać się światu, ruszyć z projektem, podjąć odważną decyzję albo… po prostu w końcu działać.

Nie chodzi tu o subtelność. Mars w Lwie nie analizuje – on robi. Kto skorzysta najbardziej?

Mars wchodzi do Lwa. 4 znaki mogą liczyć na spore przyspieszenie

Cztery znaki poczują największy przypływ energii:

Lew

To wasz czas. Mars w waszym znaku działa jak silnik turbo. Będziecie magnetyczni, pewni siebie, skuteczni. Jeśli planowaliście start nowego projektu, wystąpienie publiczne, zmianę wizerunku – działajcie teraz. Ludzie będą zwracać na was uwagę.

Baran

Wasza energia naturalnie współgra z Marsem i ogniem Lwa. To dla was czas ryzyka, odwagi i szybkich decyzji. Możecie nie tylko ruszyć do przodu z planami, ale też zdobyć coś, co wydawało się nieosiągalne. Nie bójcie się błyszczeć.

Strzelec

Mars w Lwie wprowadzi do waszego życia entuzjazm i lekkość działania. Możecie liczyć na więcej odwagi w relacjach, pracy, a także w podróżach i decyzjach życiowych. To idealny moment na ruszenie z czymś nowym, co wymaga pasji.

Bliźnięta

Choć nie jesteście znakiem ognistym, to trygon powietrza i ognia działa na was korzystnie. Będziecie mówić śmiało, pisać, negocjować i działać z dużą lekkością. Wasza charyzma zyska na sile – idealny czas na autopromocję i zawieranie nowych znajomości.

Mars we Lwie. Na co uważać?

Mars we Lwie nie zna umiaru. Może pchać nas w stronę egoizmu, impulsywności i dramatyzmu. W relacjach – szczególnie w związkach – warto pilnować balansu sił. Nie wszystko musi być bitwą o dominację. Czasem warto po prostu... odpuścić.