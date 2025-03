W niedzielę, 30 marca 2025 roku, dokładnie o godzinie 13.59, Neptun opuści znak Ryb i po raz pierwszy od ponad 160 lat wejdzie w ognisty znak Barana. To astronomiczno-astrologiczne wydarzenie to nie tylko zmiana położenia jednej z planet – to początek nowej ery energetycznej, która wpłynie na wszystkich, niezależnie od znaku zodiaku.