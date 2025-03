ZNP wezwał Ministerstwo Edukacji Narodowej do:

Natychmiastowego podpisania rozporządzenia płacowego, co umożliwi wypłatę nauczycielom 5-procentowej waloryzacji wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia.

z wyrównaniem od 1 stycznia. Przyspieszenia prac nad obywatelskim projektem ustawy dotyczącym powiązania pensji nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

w gospodarce. Wycofania tzw. godzin czarnkowych.

Wydłużenia okresu korzystania ze świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli oraz umożliwienia urlopu zdrowotnego tym, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę.

dla nauczycieli oraz umożliwienia tym, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę. Przyspieszenia prac Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli MEN.

ZNP domaga się zmian w świadczeniach kompensacyjnych

Prezes ZNP Sławomir Broniarz zaapelował do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o rozpoczęcie prac nad ustawą dotyczącą nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Organizacja chce:

Reklama

Wydłużenia obowiązywania świadczenia kompensacyjnego , które obecnie ma wygasnąć w 2032 r.

, które obecnie ma wygasnąć w 2032 r. Obniżenia wieku uprawniającego do świadczeń .

. Rozszerzenia grupy nauczycieli, którzy mogliby z nich skorzystać.

Związkowcy przypomnieli, że premier Donald Tusk podczas 43. zjazdu ZNP w listopadzie 2024 r. przyznał, że problem świadczeń kompensacyjnych wymaga rozwiązania. ZNP oczekuje, że rząd spełni obietnicę i przedłuży świadczenie co najmniej do 2042 r.

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli – kto może skorzystać?

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w:

Szkołach i przedszkolach.

Placówkach kształcenia ustawicznego.

Młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii.

Publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Aby otrzymać świadczenie, nauczyciel musi mieć co najmniej 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, oraz pracować na co najmniej pół etatu. Wiek uprawniający do świadczenia wynosi 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Postępowania dyscyplinarne nauczycieli

Wiceprezes ZNP Urszula Woźniak poinformowała, że 19 marca odbędzie się spotkanie grupy roboczej ds. postępowań dyscyplinarnych. Wspólne stanowisko w tej sprawie mają przedstawić ZNP, Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata" oraz NSZZ "Solidarność". Woźniak podkreśliła, że: