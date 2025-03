Międzynarodowa konferencja o edukacji włączającej "Let’s make inclusion happen! Inclusive education for a fair, resilient and competitive EU" rozpoczęła się w poniedziałek w Warszawie.

Będziemy analizować, w jaki sposób systemy edukacyjne odpowiadają na potrzeby zróżnicowanych grup uczniów, a także zapewniają jednocześnie wysokie standardy jakości, sprawiedliwości. Zastanowimy się jak te systemy odpowiadają obecnie na potrzeby uczniów ze szczególnym naciskiem na włączanie i równość - powiedziała wiceszefowa MEN Joanna Mucha.

MEN stawia na edukację włączającą. Co to oznacza dla szkół i uczniów?

Dodała, że "poprzez edukację włączającą będziemy budować bardziej sprawiedliwe i równe społeczeństwo, w którym każdy uczeń ma szansę na sukces". Edukacja włączająca to fundament sprawiedliwego społeczeństwa, w którym każdy niezależenie od swojego pochodzenia ma możliwość rozwoju i rozkwitania - oceniła.

Reklama

Powołując się na badania podkreśliła, że "edukacja włączająca przynosi korzyści wszystkim uczniom poprawiając nie tylko ich wyniki w nauce, ale także rozwój osobisty, emocjonalny i społeczny". Gdy uczniowie o różnym pochodzeniu i zdolnościach uczą się razem w klasach ogólnodostępnych i otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, częściej nawiązują pozytywne relacje społeczne, budują większą pewność siebie, a także uczą się rozwiązywania problemów - są to kluczowe cechy dla uczenia się przez całe życie, aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, a także obecności na rynku pracy - powiedziała Mucha.

W dyskusjach w ramach konferencji biorą udział przedstawiciele ministerstw państw członkowskich, Komisji Europejskiej, eksperci organizacji międzynarodowych (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, UNICEF, UNESCO, OECD) oraz kadra pedagogiczna i niepedagogiczna przedszkoli i szkół.