Zgodnie z propozycją, nauczyciel stażysta miałby otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 90 proc. przeciętnej krajowej pensji z trzeciego kwartału poprzedzającego rok budżetowy. Dla nauczyciela kontraktowego stawka ta wynosiłaby 100 proc., dla nauczyciela mianowanego – 125 proc., a dla dyplomowanego – 155 proc..

Podwyżki dla nauczycieli? ZNP nie odpuszcza

Minister edukacji miałby ustalać wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, przy czym pensja nauczyciela dyplomowanego nie mogłaby być niższa niż 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe stopnie awansu zawodowego miałyby ustalone proporcjonalnie niższe wynagrodzenia, przy czym pensja stażysty musiałaby wynosić co najmniej 73 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.

ZNP złożył ten obywatelski projekt w Sejmie w listopadzie 2021 roku, gromadząc ponad 250 tysięcy podpisów – znacznie więcej niż wymagane minimum. Choć pierwsze czytanie odbyło się już w lutym 2022 roku, dalsze prace w komisji zostały wstrzymane.

W przeciwieństwie do innych projektów, obywatelskie inicjatywy nie podlegają zasadzie dyskontynuacji po zakończeniu kadencji parlamentu, dlatego obecny Sejm wznowił prace nad nowelizacją.

Ponowne pierwsze czytanie miało miejsce 25 stycznia 2024 roku. Prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas debaty podkreślił, że "obecny system wynagrodzeń nauczycieli jest skrajnie arbitralny, nietransparentny, nieobiektywny i w pełni zależy od decyzji polityków", dlatego jego zdaniem konieczne jest oparcie płac na "obiektywnym wskaźniku".

W odpowiedzi na projekt komisja edukacji powołała specjalną podkomisję nadzwyczajną, która zajmuje się jego analizą. Dotychczas odbyły się dwa posiedzenia o charakterze technicznym.

Premier Donald Tusk podczas 43. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w listopadzie zapewnił, że rząd nie będzie zwlekać z pracami nad tym projektem. Nie będzie już zwłoki – deklarował, dodając, że choć "projekty są po to, by dać pewien punkt wyjścia do poważnej rozmowy", rząd jest gotowy do negocjacji w sprawie szczegółów.

Wyższe pensje dla nauczycieli? ZNP stawia sprawę na ostrzu noża

ZNP zwraca uwagę, że od momentu złożenia projektu zmieniły się warunki prawne. Konieczne jest więc dostosowanie niektórych wskaźników – między innymi uwzględnienie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce oraz zmian w systemie awansu zawodowego nauczycieli. W wyniku reformy zlikwidowano stopnie nauczyciela stażysty i kontraktowego, wprowadzając w ich miejsce kategorię nauczyciela początkującego.

Obecnie pensje nauczycieli są powiązane z kwotą bazową ustalaną w ustawie budżetowej na dany rok. Na wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli wpływa zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i różne dodatki. Natomiast minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla poszczególnych stopni awansu zawodowego określa minister edukacji w drodze rozporządzenia.

