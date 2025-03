Nad projektem pracuje zespół ds. przygotowania nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego. W jego skład weszli m.in. nauczyciele WF, trenerzy i utytułowani sportowcy. Ogłaszając jego powstanie w listopadzie 2024 r., Nowacka poinformowała, że w lutym podstawa może być gotowa i trafić do konsultacji.

O to, kiedy projekt ujrzy światło dzienne, PAP zapytała szefową MEN.

WF w szkole na nowych zasadach już wkrótce. Jakie zmiany czekają uczniów?

Myślę, że projekt zobaczycie państwo w najbliższych dniach (...). Już czytałam rekomendacje, wytyczne zespołu; (projekt – PAP) już jest w obiegu dokumentów ministerialnych. Jako że to nie wymaga podręczników i dodatkowego kształcenia nauczycieli, to też daliśmy sobie czas do końca zimy – powiedziała.

Reklama

Zdaniem Nowackiej w najbliższych dniach projekt trafi do szerokich konsultacji.

Ministra oceniła, że proponowana podstawa programowa "bardzo dobrze wygląda". Podkreśliła, że eksperci położyli w niej nacisk na ruch, zainteresowanie przedmiotem, różnorodność sportu, czyli "danie możliwości nauczycielom i młodzieży jak najlepszego wykorzystania czasu". Uwzględnili również osoby mające większe trudności w ćwiczeniach.

Przyznała też, że jeśli chodzi o zajęcia z wychowania fizycznego, "plagą są zwolnienia jednorazowe". Zapytana, czy resort pracuje nad tą kwestią, zwróciła uwagę, że przyciągające młodzież lekcje WF-u to jedno.

Reklama

Drugim tematem jest też pewna odpowiedzialność rodziców i młodzieży za udział w zajęciach (...). Byśmy bardzo prosili rodziców, by patrzyli, że dla dziecka ten ruch jest zdrowiem – dodała.

Zaznaczyła, że "są sytuacje, w których jednorazowe zwolnienie ma sens". Ale zwolnienia dłuższe – raczej byśmy rekomendowali inne aktywności sportowe, umówienie się z nauczycielem na zajęcia, które mogą być wykonywane niekoniecznie danego dnia, czyli zaliczenia - dodała.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowa podstawa ma wejść w życie 1 września 2025 r.

Czy WF w szkołach będzie bardziej atrakcyjny? Rząd ujawnia szczegóły zmian

Zmiany w podstawie programowej z WF-u zapowiedziano już we wrześniu 2024 r., gdy Nowacka wraz z ministrem sportu i turystki Sławomirem Nitrasem omawiali wyniki badania umiejętności ruchowych uczniów. Szef MSiT powiedział wówczas, że umiejętności ruchowe uczniów są gorsze niż 15-20 lat temu, a w pewnym wieku ich sprawność maleje.

O tym, że przedmiot jest dla resortu istotny także we wrześniu 2024 r. mówiła w Sejmie wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer. Odniosła się wówczas do sugestii, by WF nie był oceniany, lecz tylko zaliczany.

Nie ma pomysłu, żeby zlikwidować ocenę z WF-u. Uważamy, że WF jest ważnym przedmiotem szkolnym – poinformowała.

Autorzy badań opublikowanych w poniedziałek w "The Lancet" przewidują, że jeśli rządy państw nie podejmą pilnych działań, w 2050 r. ponad połowa dorosłych oraz jedna trzecia dzieci i osób młodych na świecie będzie borykała się z nadwagą lub otyłością.

Autorzy badania dotyczącego dzieci i młodzieży przewidują wzrost liczby przypadków otyłości o 121 proc. do 360 mln w 2050 r. Zdaniem badaczy pociągnie to za sobą nie tylko znaczne obciążenie dla służby zdrowia, ale będzie również stanowiło czynnik ryzyka dla tych osób przez kolejne dziesięciolecia i wpływało na ich potomstwo.