Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzamin z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się 6 maja o godzinie 9:00. Z kolei maturzyści, którzy zdecydują się na egzamin rozszerzony, podejdą do niego 12 maja, również o godzinie 9:00.

Matura 2025. Matematyka - nowe zasady, terminy i wymagania CKE

Matura 2025 z matematyki ma na celu ocenę stopnia opanowania umiejętności określonych w podstawie programowej. W ramach egzaminu uczniowie zmierzą się zarówno z zadaniami zamkniętymi, jak i otwartymi. Wśród nich znajdą się pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Zadania otwarte wymagają samodzielnego opracowania odpowiedzi i mogą przyjąć formę krótkich obliczeń lub bardziej złożonych problemów matematycznych.

Zakres materiału na maturze 2025. Matematyka - poziom podstawowy

Matura 2025 sprawdzi wiedzę uczniów w kilku kluczowych obszarach matematyki:

liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań,

funkcje, ciągi, optymalizacja,

trygonometria, geometria płaska i przestrzenna, geometria analityczna,

kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Matura 2025. Przebieg egzaminu i wymagania zdawalności

Maturzyści będą mieli 180 minut na rozwiązanie arkusza składającego się z 27-39 zadań, w tym od 20 do 25 zadań zamkniętych oraz od 7 do 14 zadań otwartych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 50 – po 25 punktów za zadania zamknięte i otwarte. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 proc. punktów.

Na maturze uczniowie mogą korzystać z linijki, cyrkla, prostego kalkulatora oraz zestawu wzorów matematycznych.

Matematyka na maturze w języku obcym

Dla uczniów szkół dwujęzycznych istnieje możliwość rozwiązania dodatkowych zadań egzaminacyjnych w języku obcym – do wyboru angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Ten zestaw składa się z 12-20 zadań zamkniętych i otwartych, a maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 25. Na ich rozwiązanie przewidziano 80 minut.

Matura 2025 na poziomie rozszerzonym

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym składa się wyłącznie z zadań otwartych, w których maturzyści będą rozwiązywać problemy matematyczne związane m.in. z:

liczbami rzeczywistymi, równaniami i układami równań,

funkcjami, ciągami, trygonometrią, rachunkiem różniczkowym,

geometrią analityczną i przestrzenną,

kombinatoryką, rachunkiem prawdopodobieństwa i statystyką.

Egzamin na poziomie rozszerzonym również potrwa 180 minut i pozwoli zdobyć maksymalnie 50 punktów.

Źródło: CKE, RZECZPOSPOLITA, MEDIA