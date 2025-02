Urlop dla poratowania zdrowia to szczególny rodzaj urlopu, który służy pracownikowi do podreperowania osłabionego pracą zdrowia. Wbrew powszechnej opinii przysługuje on nie tylko nauczycielom. Kto może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby taki urlop dostać? Czy urlop dla poratowania zdrowia przysługuje z powodu depresji? Sprawdź.