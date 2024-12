Urlop dla poratowania zdrowia, zwany też zdrowotnym to szczególny rodzaj urlopu płatnego. Może z niego skorzystać tylko nauczyciel, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole.

Nauczyciele, którzy 1 września 2024 r. uzyskali prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88a Karty nauczyciela, mogą stracić do niego prawo. To efekt przepisów dotyczących tzw. emerytur czarnkowych. Wynika z nich, że jeśli nauczyciel nie chce skorzystać z wcześniejszej emerytury, ale jest już do niej uprawniony, nie będzie mógł skorzystać z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.

Trzy tygodnie zamiast roku urlopu

Samorządowy, MEN takiej poprawki nie przewiduje. Ministerstwo chce jedynie wprowadzić uprawnienie do urlopu na leczenie sanatoryjne lub rehabilitacyjne. "To pozwala sądzić, że już niebawem tak może wyglądać nauczycielski urlop dla poratowania zdrowia" - czytamy.

Problem dotyczy na razie 50 tys. nauczycieli, który mogą stracić prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Do niedawna Związek Nauczycielstwa Polskiego był pewien, że sprawę uda się załatwić korzystnie dla nauczycieli i że przepisy wprowadzone za czasów PiS i ówczesnego szefa MEN Przemysława Czarnka, obecne kierownictwo MEN zmieni.

Okazało się jednak, że nauczycielom, którym do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, MEN obiecuje tylko urlop na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Oznacza to zamianę rocznego, płatnego urlopu na trzytygodniowy płatny.

Likwidacja urlopu dla poratowania zdrowia?

Ministerstwo zaproponowało nam protezę, polegającą na tym, że nauczyciel będzie mógł skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, ale tylko na leczenie sanatoryjne lub uzdrowiskowe. A wiemy, że takie leczenie trwa zazwyczaj trzy tygodnie - mówił Krzysztof Wojciechowski, członek prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność, cytowany przez Portal Samorządowy.

ZNP chce przekonać minister Barbarę Nowacką do zmiany stanowiska w tej sprawie.

MEN chce założyć maleńką plombę na wielką dziurę. Powiedziałabym, że ona faktycznie likwiduje urlop dla poratowania zdrowia. Bo od września uprawnienie straci 50 000 nauczycieli. Wychodzi więc na to, że urlop dla poratowania zdrowia będą mogli brać tylko młodzi nauczyciele, natomiast ci w średnim wieku już niekoniecznie - stwierdziła Urszula Woźniak z ZNP.