Z imienia, jak się okazuje, podobnie jak z horoskopu czy numerologicznych przepowiedni można wyczytać naszą przyszłość. Można również dowiedzieć się, jaki mamy charakter i osobowość.

Nie tylko samo imię i jego znaczenie jest ważne. Okazuje się, że przepowiedzieć to i owo da się także z samej pierwszej litery. Jest ona odpowiednikiem cyfr i liczb w numerologii. To, jakie imię nosimy poniekąd wyznacza naszą życiową drogę. Tym razem przyglądamy się literom "I" oraz "J".

Masz imię na literę "I". Taki masz charakter

Jeśli twoje imię zaczyna się na literę "I" jesteś osobą, która uwielbia nowatorskie rozwiązania. Wciąż poszukujesz swojej niezależności i masz głowę pełną oryginalnych pomysłów. Twoja życiowa podróż jest pełna nowych odkryć i unikania schematów oraz stereotypów. Nowe możliwości, doświadczenia i wyzwania nie są dla ciebie niczym przerażającym, wręcz przeciwnie to jest to co kochasz najbardziej.

Masz imię na literę "J"? Taką masz osobowość

Osoby, których imię zaczyna się na literę "J", to ludzie, którzy uwielbiają żyć radośnie. Nie uznają kłamstwa i niesprawiedliwości. Pozytywne nastawienie do życia i poszukiwanie prawdy przyświeca im podczas całej ich drogi. Wybierają zawody i wyzwania, dzięki którym mogą pomóc i ułatwić życie innym. To poczucie sprawiedliwości, którego tak pilnują, zapewnia i im, i wszystkim dookoła lepszy świat.