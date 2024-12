Choć najbardziej popularne są quizy o czasach PRL, my nieco zmieniamy konwencję i zapraszamy Was do rozwiązania zagadki fotograficznej. Pytamy o zdjęcie, które znajduje się poniżej.

Poznajesz to miejsce czasów PRL? Rozwiąż naszą zagadkę

To miejsce, o które pytamy, właśnie tak wyglądało w czasach PRL. Jedyna podpowiedź jest taka, że fotografia ta została wykonana w Warszawie. Wiecie, co to za ulica? A może plac? Spróbujcie zgadnąć bez zerkania na odpowiedź, która znajduje się pod zdjęciem.

Zagadka fotograficzna. Rozpoznaj, co jest na tym zdjęciu

Oto nasza zagadka fotograficzna z miejscem czasów PRL. Wiecie już, co przedstawia?

Udało Wam się bez problemu rozpoznać to miejsce w Warszawie czasów PRL? Jeśli tak, to gratulujemy a jeśli nie, to odpowiadamy. To jak wynika z opisu zdjęcia, które można znaleźć w w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego - plac Trzech Krzyży i rok 1948.