Każdy quiz dotyczący czasów PRL cieszy się ogromną popularnością wśród internautów. My postanowiliśmy zadać Wam zagadkę dotyczącą tamtej epoki.

Foto zagadka. Co to za przedmiot czasów PRL?

Reklama

Tym razem pytamy nie o miejsce, ale o przedmiot. To coś było bardzo popularne w czasach PRL i często można je było znaleźć w niejednym domu PRL. Często zdobił meblościankę i miał kosmiczną nazwę.

Spróbujcie zgadnąć, co to takiego.

Foto zagadka. Ten przedmiot z czasów PRL nazywano "kryształem dla ubogich"

Czy już wiecie, co to takiego? Jeśli nie zgadłeś, to odpowiadamy. To wazon o nazwie "Asteroid". Ma wygląd spłaszczonego dysku ozdobionego nieregularnymi wypukłościami, które mogą przywodzić na myśl gwiezdne konstelacje. Sprasowane, złączone boki w tym modelu sprawiają, że wazon łatwo się przenosi i jest wygodny w użytkowaniu. Był bardzo popularny w czasach PRL.

Produkowano go w Hucie Szkła Ząbkowice. To projekt Jana Sylwestra Drosta. Powstał w 1975 roku. Wykorzystałem formy talerzy. Po prostu dwa talerze połączyłem tak i pomyślałem sobie: "no przecież wazon nie musi być zawsze okrągły". I przez połączenie tych talerzy, zrobiłem tu takie przejście, żeby wytłocznik wszedł i powstał taki wazon - mówił o swoim projekcie Jan Drost.

Dziś to cudo z czasów PRL , które wówczas było nazywane "kryształem dla ubogich" kosztuje na aukcjach internetowych nawet 10 tys. złotych.