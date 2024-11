Panna (23 sierpnia - 22 września)

Znane z perfekcjonizmu i dokładności panny doskonalesprawdzają się jako partnerki w różnych sferach życia. Nie tylko są świetnymi pracownikami, ale również partnerkami życiowymi. Słyną z lojalności, cenią sobie stabilizację i poczucie bezpieczeństwa, dlatego dobrze rokują jako wieloletnie partnerki życiowe. Zawsze na pierwszym miejscu stawiają dobro bliskich. Ponadto cenią sobie przyjaźń w związku, więc relacja bazuje nie tylko na wartościach romantycznych, ale wzajemnym wsparciu i bliskości. Panny są dobrymi organizatorkami, więc w ich domach zawsze jest czysto, nic nie zalega w koszu na pranie, a z kuchni unoszą się przyjemne zapachy. Panna to także świetna opiekunka, więc będzie troszczyć się o partnera w chorobie.

Byk (20 kwietnia - 20 maja)

Byki cenią sobie stabilizację, lojalność i wytrwałość, dlatego świetnie odnajdują się długofalowych związkach. Nie przejmują się porażkami czy kryzysami, prą naprzód zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Potrafią zbudować stabilizację finansową i emocjonalną. Traktują małżeństwo jako jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Stanowią doskonałe wsparcie zarówno dla partnera, jak i dla dzieci. Czasem trudno bywa im pójść na kompromis, ale - stawiając dobro związku i rodziny - ponad własnym, potrafią wypracować wspólne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.

Waga (23 września - 22 października)

Słynąca ze zdrowego rozsądku i wyrażenia waga to idealna partnerka na wiele lat. Waga unika kłótni i konfliktów. Cechują ją duża empatia i inteligencja emocjonalna, dzięki czemu ma perfekcyjne relacje interpersonalne - zarówno w pracy, jak i w domu. Waga jest dobrą rozmówczynią, potrafi wypracowywać kompromisy, a do tego ceni sobie romantyzm. Związek z kobietą spod znaku wagi to dobry wybór dla mężczyzny, który ceni sobie spokojny związek, w którym nie brakuje miejsca na celebrowanie miłości np. romantycznymi kolacjami czy wyjazdami tylko we dwoje.