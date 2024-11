31 października do konsultacji trafiły projekty nowych rozporządzeń, w tym dotyczące przedmiotu edukacji zdrowotnej, który od 1 września 2025 r. ma zastąpić dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ). Nowy przedmiot będzie obejmował szeroką tematykę zdrowia fizycznego, psychicznego oraz profilaktyki, w tym dietę i aktywność fizyczną.

Nowacka: Edukacja zdrowotna dla wszystkich, bez względu na protesty

Pytana o stanowisko organizacji Ordo Iuris, które wyraża obawy, że edukacja zdrowotna może prowadzić do nauczania o edukacji seksualnej, Nowacka wyjaśniła, że przedmiot ten nie koncentruje się wyłącznie na tej tematyce, lecz na kompleksowym wsparciu zdrowia. Dodała, że program jest tworzony we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Sportu.

Bardzo mi przykro, ale nie obchodzi mnie, co boli Ordo Iuris. Obchodzi mnie, żeby dziecko, które chodzi do szkoły dostawało kompleksową wiedzę o swoim zdrowiu – stwierdziła minister edukacji.

Ordo Iuris kontra MEN. Spór o kształt edukacji zdrowotnej

Podkreśliła, że w obliczu kryzysu zdrowia psychicznego, ważne jest, aby uczniowie zdobywali wiedzę na temat dbania o zdrowie fizyczne, psychiczne i seksualne.

W takim kryzysie zdrowia psychicznego jesteśmy, że ja nie wiem, jak trzeba być bezwzględnym człowiekiem, żeby podburzać, żeby dziecko nie uczestniczyło w procesie edukacyjnym, który mu da podstawową odporność również na kryzysy psychiczne, który pokaże mu, jak zdrowo się odżywiać, jak stosować profilaktykę w swoim codziennym życiu, jak się badać, jak dbać o każde swoje zdrowie – zdrowie psychiczne, fizyczne, seksualne – dodała.

Nowacka zapowiedziała, że edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym, a jego zakres obejmujący szeroką profilaktykę zdrowotną nie będzie zależny od opinii organizacji czy grup społecznych. "Będzie to przedmiot obowiązkowy bez względu na to, co jedna czy druga organizacja będą uważały" – powiedziała. Zwróciła uwagę, że szkoła ma za zadanie zapewnić wszystkim dzieciom równy dostęp do wiedzy, opartej na faktach, nie na przesądach czy uprzedzeniach.

Źródło: MEDIA, PAP