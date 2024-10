Z roku na rok rośnie problem zbyt ciężkich tornistrów wśród uczniów. Przeciążenie tornistra powyżej 15 proc. masy ciała dziecka może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Dotyka to przede wszystkim postawy ciała, równowagi, a także chodu. Zbyt duże obciążenie wpływa również na układ krążeniowo-oddechowy dzieci, co może negatywnie odbić się na ich zdrowiu w przyszłości.