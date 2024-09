Od 1 kwietnia 2024 roku w szkołach podstawowych klasy I-III są zwolnione z obowiązku odrabiania prac domowych. W klasach starszych uczniowie i rodzice mają swobodę decydowania o wykonywaniu zadań domowych. Nawet jeśli uczniowie zdecydują się na wykonanie zadania, nie będą oni za nie oceniani. Rola nauczyciela sprowadza się do sprawdzenia pracy i udzielenia uczniowi konstruktywnej informacji zwrotnej, wskazującej zarówno mocne strony, jak i obszary wymagające poprawy.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Zakaz zadawania prac domowych w szkołach

Przepisy dotyczą oceniania osiągnięć uczniów szkół podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem prac pisemnych i zadań praktycznych. Mimo zmian uczniowie nadal będą zobowiązani do samodzielnej nauki w domu. Obejmuje to czytanie lektur, przyswajanie nowych słówek, powtórki materiału oraz wszelkie inne formy pracy indywidualnej niezbędne do efektywnego kształcenia.

W klasach IV-VIII nauczyciel będzie miał możliwość zadawania uczniom prac domowych o charakterze pisemnym lub praktycznym, jednak ich wykonanie nie będzie obowiązkowe, ani nie będzie podlegało ocenie. Zamiast tego, nauczyciel będzie zobowiązany do przekazania uczniowi informacji zwrotnej dotyczącej jego osiągnięć oraz wskazówek co do dalszej pracy. Ministerstwo wyjaśniło, że pod pojęciem "pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych" należy rozumieć szeroki zakres zadań, takich jak: rozprawki, streszczenia, ćwiczenia z zeszytu, zadania matematyczne oraz różnego rodzaju projekty, w tym makiety, modele czy prezentacje multimedialne.

Reklama

Zmiany w sposobie obliczania średniej ocen

Nowe regulacje wprowadzają również istotną zmianę w sposobie obliczania średniej ocen. Od września 204 roku oceny z przedmiotów fakultatywnych, takich jak etyka i religia, nie będą już uwzględniane przy określaniu średniej rocznej. Celem tej modyfikacji jest zapewnienie uczniom równych szans i obiektywne odzwierciedlenie ich osiągnięć w przedmiotach obowiązkowych.

Zakaz zadawania zadań domowych obowiązuje w szkołach publicznych

Jak wyjaśnia Łukasz Łuczak, specjalista prawa oświatowego, przepis zawarty w art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe zobowiązuje szkoły niepubliczne do stosowania takich samych standardów oceniania, klasyfikowania i egzaminowania uczniów, jak w szkołach publicznych.

Zdaniem mecenasa, skoro przepisy nie precyzują, że w szkołach niepublicznych obowiązują te same zasady oceniania co w szkołach publicznych, to ograniczenia dotyczące zadawania prac domowych również nie mają do nich zastosowania. Zwraca uwagę, że taka regulacja może przyczynić się do jeszcze większych różnic w jakości kształcenia między szkołami publicznymi a niepublicznymi, dając tym samym przewagę tym drugim.