Każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat musi realizować obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki. Jednak dyrektor szkoły lub przedszkola może zgodzić się, aby dziecko uczyło się w domu. Wniosek o edukację domową należy skierować do placówki, do której dziecko zostało przyjęte.

Reklama

Kto może uczyć dziecko w domu?

W edukacji domowej nauczycielami mogą być:

rodzice,

opiekunowie prawni,

inne osoby wskazane przez rodziców lub opiekunów.

Osoby te nie muszą posiadać specjalistycznego wykształcenia ani odbywać kursów pedagogicznych. Dyrektor szkoły może udzielić zgody na edukację domową na dany rok szkolny, określając odpowiedni etap edukacyjny.

Etapy edukacyjne

Istnieją trzy główne etapy edukacyjne, które obejmują:

I etap – klasy I-III szkoły podstawowej,

szkoły podstawowej, II etap – klasy IV-VIII szkoły podstawowej,

szkoły podstawowej, III etap – szkoła ponadpodstawowa.

Pełnoletni uczniowie nie mogą ubiegać się o zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby złożyć wniosek o edukację domową, musisz przygotować kilka dokumentów:

Wniosek o edukację domową – nie ma jednego wzoru, dlatego warto zapytać w przedszkolu lub szkole, czy taki wzór istnieje. W przeciwnym razie można napisać go samodzielnie.

– nie ma jednego wzoru, dlatego warto zapytać w przedszkolu lub szkole, czy taki wzór istnieje. W przeciwnym razie można napisać go samodzielnie. Oświadczenie – zobowiązanie, że zapewnisz dziecku odpowiednie warunki do realizacji podstawy programowej.

– zobowiązanie, że zapewnisz dziecku odpowiednie warunki do realizacji podstawy programowej. Zobowiązanie do egzaminów – dokument, w którym deklarujesz, że dziecko będzie przystępować do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Gdzie składać dokumenty?

Wszystkie dokumenty należy złożyć w przedszkolu, szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, do której uczęszcza lub zostało przyjęte Twoje dziecko. Dyrektor placówki ma 30 dni na wydanie decyzji.

Jak oceniane jest dziecko w edukacji domowej?

Dziecko uczące się w domu przystępuje do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, których zakres ustala dyrektor szkoły. Po zdaniu egzaminów dziecko otrzymuje świadectwo ukończenia klasy. Warto zauważyć, że na świadectwie nie będzie ocen z zachowania oraz przedmiotów takich jak muzyka, plastyka, technika czy wychowanie fizyczne.

Jeśli dyrektor nie wyda zgody na edukację domową, możesz odwołać się do kuratora oświaty. Odwołanie składa się za pośrednictwem dyrektora placówki, a masz na to miesiąc od dnia otrzymania decyzji.

Czy dyrektor może cofnąć zezwolenie?

Tak, dyrektor może cofnąć zgodę na edukację domową w kilku sytuacjach: