Od nowego roku szkolnego zostaną ograniczone treści nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale nie wiąże się to z wymianą podręczników, co oznacza, że nie ma konieczności kupowania nowych podręczników.

Reklama

Obecne podręczniki zawierają wszystkie treści nauczania zgodne z podstawą programową dla danego typu szkoły i przedmiotów, zatem status podręczników wpisanych do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w poprzednich latach pozostaje aktualny. Nie ma więc potrzeby wybierania nowych.

Do użytku nie zostały natomiast dopuszczone zaktualizowane podręczniki uwzględniające zmiany w podstawach programowych.

Uszczuplone podstawy programowe

Od września 2024 treści nauczania zostaną ograniczone o około 20 proc.

Nowe przedmioty w szkołach od września 2025 r.

Do szkół od przyszłego roku zawitają nowe przedmioty. Będą to edukacja obywatelska, która zastąpi historię i teraźniejszość oraz edukacja zdrowotna, która zastąpi wychowanie do życia w rodzinie.