Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosi wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 w dniu 3 lipca 2024 roku. Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje wyniki online na stronie internetowej CKE (wyniki.edu.pl) lub bezpośrednio w szkole, w której zdawali egzamin.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Jak sprawdzić wyniki online?

Aby sprawdzić wyniki online, należy zalogować się na stronie CKE - wyniki.edu.pl - używając loginu i hasła otrzymanego w szkole. Po zalogowaniu, uczniowie będą mieli dostęp do swoich wyników oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu, które będzie niezbędne podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Co jeśli nie zdasz egzaminu ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty nie ma progu zdawalności, co oznacza, że nie można go nie zdać. Wynik egzaminu jest jednak istotny ze względu na rekrutację do szkoły ponadpodstawowej. Warto pamiętać, że połowa wszystkich punktów do zdobycia w procesie rekrutacji to właśnie punkty za egzamin ósmoklasisty.

Co dalej po otrzymaniu wyników?

Po otrzymaniu wyników, uczniowie rozpoczynają proces rekrutacji do szkół średnich.