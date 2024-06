Największą radość sprawiają mi prezenty od serca, które pokazują, że uczeń docenił moją pracę. Mogą to być własnoręcznie wykonane laurki, rysunki, a nawet wiersze. Często dostaję też książki, które są moją pasją. Cieszę się z każdej, bo każda to nowe światy do odkrycia - zaznaczyła w rozmowie z Dziennik.pl Anna nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej w Łodzi.

Niektórzy nauczyciele zdecydowanie wolą prezenty praktyczne, które przydadzą mi się w dalszej pracy. Mogą to być długopisy, notesy, kubki termiczne, albo vouchery do księgarni. Doceniam też inne prezenty związane z moimi zainteresowaniami zawodowymi - powiedział zapytany przez nas Jacek, nauczyciel matematyki w LO. Cenię sobie również bony podarunkowe, które mogę wykorzystać na coś, co akurat potrzebuję - dodał.

"Najpiękniejsze prezenty to te, które mają osobisty charakter"

Są również nauczyciele, którzy jak Małgorzata, nauczycielka historii w szkole podstawowej, najbardziej cenią osobiste gesty. Najpiękniejsze prezenty to te, które mają osobisty charakter. Ręcznie napisane listy od uczniów, pełne ciepłych słów i podziękowań, są dla mnie bezcenne. Przechowuję je przez lata i wracam do nich czasami, aby przypomnieć sobie, dlaczego wybrałam ten zawód - stwierdziła. Największą radość sprawiają mi prezenty, które są pełne szczerości i spontaniczności - dodała.

Również Katarzyna, nauczycielka biologii ceni kreatywność i wspomina: Jednego roku dostałam piękny rysunek wykonany przez uczniów z mojej klasy. Był to ich wspólny projekt, na którym każdy zostawił swój ślad. Fantastyczna inicjatywa i wielki plus, że potrafili włożyć swoje serca w coś tak wyjątkowego, co do dzisiaj ozdabia mój domowy gabinet - podkreśliła.

Koniec roku szkolnego 2023/24. Jakie prezenty lubią nauczyciele?

Jak widać, nauczyciele mają różne preferencje dotyczące prezentów na zakończenie roku szkolnego. Jednak wszyscy zgodnie podkreślają, że najważniejsze są prezenty od serca, które pokazują, że uczeń docenił ich pracę. Mogą to być zarówno prezenty materialne, jak i niematerialne, takie jak własnoręcznie wykonane laurki, rysunki czy wiersze.