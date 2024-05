Zgłoszono opinie odnośnie treści podstaw programowych

W ramach konsultacji publicznych – które zakończyły się 13 maja – związki zawodowe i partnerzy społeczni przekazali resortowi edukacji 33 opinie o proponowanych zmianach w treściach nauczania. Przypomnijmy, że mowa o zapowiadanych "cięciach" i "odchudzeniu" podstaw, które mają objąć ok. 20 proc. treści. Zmiany dotyczą także listy lektur obowiązkowych i uzupełniających – tu nadal toczy się intensywna dyskusja, w której biorą udział m.in. nauczyciele poloniści. W ramach konsultacji do MEN napływały także indywidualne uwagi odnośnie propozycji zmian. We wtorek rzecznik resortu edukacji Piotr Otrębski przekazał PAP, że otrzymano łącznie 417 indywidualnych uwag.

Jaki będzie kolejny etap prac MEN?

Jak potwierdził rzecznik resortu edukacji, obecnie trwa analiza zgłoszonych opinii. Analizowane mają być również uwagi, które zgłoszono 18 maja podczas obywatelskiego wysłuchania publicznego, dotyczącego zmian w podstawach programowych. Spotkanie zorganizowała Fundacja Stocznia. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapytana przez PAP o postępy prac MEN, potwierdziła, że kolejnych informacji można spodziewać się jeszcze pod koniec tego tygodnia. Zdaniem wiceminister do tego czasu grupa ekspercka – powołana przez resort edukacji – ma przygotować finalne wersje treści podstaw (które będą obowiązywać od nowego roku szkolnego) i nowe listy lektur.

W poniedziałek minister edukacji Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie o zmianach w ramowych planach nauczania. Jedna z kluczowych zmian dotyczy likwidacji przedmiotu Historia i Teraźniejszość od września 2024. Rozporządzenie wprowadza również poszerzenie zajęć wychowawczych o nauczanie pierwszej pomocy. Nowe zajęcia będą prowadzone:

w szkołach podstawowych, w klasach IV-VII,

w szkołach ponadpodstawowych, w klasach II-IV liceum ogólnokształcącego, klasach II-V technikum, klasach II i III branżowych szkół I stopnia.

Jak wyglądały dotychczasowe prace nad podstawami programowymi?

Szeroką reformę oświatową – w tym odchudzenie podstaw nauczania o ok. 20 proc. – MEN zapowiadało jeszcze w zeszłym roku. Wstępne propozycje odnośnie treści nauczania były przedmiotem prekonsultacji społecznych, trwających od 12 do 19 lutego 2024. Temat wzbudził szerokie zainteresowanie nauczycieli, przedstawicieli środowisk oświatowych i organizacji powiązanych z szeroko rozumianą edukacją. Uwagi – za pośrednictwem formularza online – mogli przesyłać również internauci.

Jak podało MEN, w trakcie kilkudniowych prekonsultacji do ministerstwa spłynęło ponad 50 tys. opinii. Najwięcej uwag dotyczyło propozycji zmian w podstawach nauczania historii (ponad 31 tys. uwag), języka polskiego (ponad 11 tys. uwag) – tu m.in. opinie odnośnie propozycji cięć na listach lektur szkolnych – oraz biologii (ponad 1500 uwag). Konsultacje publiczne treści zaktualizowanych przez ekspertów MEN zakończono formalnie 13 maja.