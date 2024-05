Ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z:

języka polskiego,

matematyki,

języka obcego: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego lub włoskiego.

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku odbędzie się:

Reklama

14 maja 2024 (wtorek) o godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego

(wtorek) o godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego 15 maja 2024 (środa) o godz. 9:00 – egzamin z matematyki

(środa) o godz. 9:00 – egzamin z matematyki 16 maja 2024 (czwartek) o godz. 9:00 – egzamin z języka obcego.

Reklama

Dodatkowy termin egzaminu został zaplanowany na 10 czerwca dla uczniów, którzy z różnych przyczyn, w tym zdrowotnych, nie będą mogli pisać go w maju.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka. Najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty 2024 z matematyki będzie trwał 100 minut. Można zdobyć maksymalnie 25 punktów, w tym 15 za zadania zamknięte i 10 za zadania otwarte. Arkusz standardowy będzie zawierał od 19 do 23 zadań, z których najpierw będą zadania zamknięte, a następnie otwarte.

Egzamin ósmoklasisty 2024 z matematyki. Zagadnienia

Jak podaje CKE egzamin z matematyki obejmować będzie:

sprawność rachunkową,

wykorzystanie i tworzenie informacji,

wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,

rozumowanie i argumentację.

Egzamin z matematyki 2024 - zagadnienia:

liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym,

działania na liczbach naturalnych,

liczby całkowite,

ułamki zwykłe i dziesiętne,

działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

obliczenia praktyczne,

potęgi o podstawach wymiernych,

pierwiastki,

tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi,

przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich,

obliczenia procentowe,

równania z jedną niewiadomą,

proporcjonalność prosta,

proste i odcinki,

kąty,

własności figur geometrycznych na płaszczyźnie,

wielokąty,

oś liczbowa, układ współrzędnych na płaszczyźnie,

geometria przestrzenna,

wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa,

odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej,

zadania tekstowe.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Ile punktów trzeba zdobyć, żeby zdać?

W przypadku egzaminu ósmoklasisty 2024 z matematykinie ma minimalnych progów, aby go zaliczyć. Egzamin zdaje każdy uczeń, który do niego przystąpił i go ukończył. Nie ma progu punktowego ani procentowego, który należałoby osiągnąć, aby zdać ten test. Wynik punktowy ma jednak znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy wyniki?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 zostaną ogłoszone 3 lipca. Na otrzymanym zaświadczeniu uczniowie zobaczą wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego przedmiotu.